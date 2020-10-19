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Глава Росприроднадзора прокомментировала сумму иска к «Норникелю»

Ведомости

Сумма ущерба в 147 млрд руб., возмещение которого требует от «Норникеля» Росприроднадзор после аварии на норильской ТЭЦ-3, в два раза меньше годовых дивидендов компании, заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью программе «Познер».

Во время интервью ведущий программы, Владимир Познер, напомнил Радионовой, что бюджет города Норильска составляет около 20 млрд руб. в год, в то время как градообразующему предприятию грозит штраф в 147 млрд руб. «Дивиденды годовые компании, они в 2 раза больше, чем та сумма ущерба. К разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача — богатые и сильные предприятия», — сказала Родионова (цитата по ТАСС).

Согласно решению совета директоров «Норникеля», принятому в апреле, по итогам 2019 г. общая сумма дивидендов акционерам компании составила $4,8 млрд.

В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам в результате ЧП оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании тогда посчитали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позже в компании назвали сумму, которую она готова заплатить по суду — 21,4 млрд руб.

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября уже приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.

Ранее по теме: Экс-мэру Норильска вынесли приговор после аварии на ТЭЦ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных