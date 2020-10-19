Глава Росприроднадзора прокомментировала сумму иска к «Норникелю»

Во время интервью ведущий программы, Владимир Познер, напомнил Радионовой, что бюджет города Норильска составляет около 20 млрд руб. в год, в то время как градообразующему предприятию грозит штраф в 147 млрд руб. «Дивиденды годовые компании, они в 2 раза больше, чем та сумма ущерба. К разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача — богатые и сильные предприятия», — сказала Родионова (цитата по ТАСС).