Глава Росприроднадзора прокомментировала сумму иска к «Норникелю»
Сумма ущерба в 147 млрд руб., возмещение которого требует от «Норникеля» Росприроднадзор после аварии на норильской ТЭЦ-3, в два раза меньше годовых дивидендов компании, заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью программе «Познер».
Во время интервью ведущий программы, Владимир Познер, напомнил Радионовой, что бюджет города Норильска составляет около 20 млрд руб. в год, в то время как градообразующему предприятию грозит штраф в 147 млрд руб. «Дивиденды годовые компании, они в 2 раза больше, чем та сумма ущерба. К разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача — богатые и сильные предприятия», — сказала Родионова (цитата по ТАСС).
Согласно решению совета директоров «Норникеля», принятому в апреле, по итогам 2019 г. общая сумма дивидендов акционерам компании составила $4,8 млрд.
В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам в результате ЧП оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании тогда посчитали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позже в компании назвали сумму, которую она готова заплатить по суду — 21,4 млрд руб.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября уже приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.