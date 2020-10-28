В Ярославской области запретили работу ресторанов и кафе ночью

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, по всей территории России с 28 октября введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, на транспорте, парковках и в лифтах. В Москве и Татарстане работу ресторанов, баров и клубов ночью приостанавливать не стали, в то время как в Санкт-Петербурге общепит и развлекательные заведения будут закрыты по ночам до 29 ноября.