В Ярославской области запретили работу ресторанов и кафе ночью
В Ярославской области запретили работу заведений общественного питания, а также собирать в них застолья числом более десяти человек в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«По поручению губернатора Дмитрия Миронова предусмотрены усиление контроля за соблюдением масочного режима и процессом дезинфекции в местах массового скопления людей, приостановка в период с 23.00 до 6.00 работы заведений общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении. Также предприятиям общепита запретили организовывать массовые мероприятия более чем для 10 посетителей.
Кроме того, власти Ярославской области планируют увеличить число проводимых тестов на коронавирус до 3500 в сутки против 2000 сейчас. Для этого правительство региона закупит дополнительное оборудование в лаборатории. По данным на 28 октября в Ярославской области за сутки выявлено 113 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе заразились 11 046 человек, из них выздоровели 9925, а умерли 58 человек.
27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, по всей территории России с 28 октября введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, на транспорте, парковках и в лифтах. В Москве и Татарстане работу ресторанов, баров и клубов ночью приостанавливать не стали, в то время как в Санкт-Петербурге общепит и развлекательные заведения будут закрыты по ночам до 29 ноября.
По данным оперштаба на 28 октября, в целом в России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.