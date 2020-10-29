Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила «РИА Новости» руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. По ее словам, какой это тип вирус говорить пока рано.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"», — сказала Сперанская. Исследование продолжится еще около двух лет.

Летучие мыши, по ее словам, не опаснее, чем другие дикие животные, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Чтобы избежать возможного заражения человеку достаточно не трогать их и не разорять их места обитания, пояснила Сперанская.

В конце августа стало известно, что эксперты Роспотребнадзора планируют изучить случаи коронавирусов у летучих мышей в России. Исследования планировалось провести в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Местные власти заявили, что возможным источником заражения мог стать городской рынок, где продаются дикие животные и их туши, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Впоследствии некоторые ученые заявили, что коронавирус мог передаться людям от летучих мышей.

Ранее по теме: Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных