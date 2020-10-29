Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"», — сказала Сперанская. Исследование продолжится еще около двух лет.