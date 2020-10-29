Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила «РИА Новости» руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. По ее словам, какой это тип вирус говорить пока рано.
«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"», — сказала Сперанская. Исследование продолжится еще около двух лет.
Летучие мыши, по ее словам, не опаснее, чем другие дикие животные, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Чтобы избежать возможного заражения человеку достаточно не трогать их и не разорять их места обитания, пояснила Сперанская.
В конце августа стало известно, что эксперты Роспотребнадзора планируют изучить случаи коронавирусов у летучих мышей в России. Исследования планировалось провести в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Местные власти заявили, что возможным источником заражения мог стать городской рынок, где продаются дикие животные и их туши, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Впоследствии некоторые ученые заявили, что коронавирус мог передаться людям от летучих мышей.