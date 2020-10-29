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Песков назвал неуместным вопрос о сроках победы над коронавирусом

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Вопрос о сроках победы над коронавирусом неуместен, так как многое о вирусе пока не известно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, и с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятно», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается», — отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса поможет одержать окончательную победу над коронавирусом.

29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных