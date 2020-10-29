Песков назвал неуместным вопрос о сроках победы над коронавирусом
Вопрос о сроках победы над коронавирусом неуместен, так как многое о вирусе пока не известно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, и с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятно», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается», — отметил Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса поможет одержать окончательную победу над коронавирусом.
29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 тыс.