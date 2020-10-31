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Белоруссия с 1 ноября ограничивает въезд иностранцам

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Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

Запрет касается пересечения границы через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах. Запрет не коснется тех, кто пребывает в республику через Национальный аэропорт Минск.

Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Белоруссии, иностранцев, чьи близкие родственники – граждане Белоруссии, а также водители, выполняющие международные перевозки.

29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных