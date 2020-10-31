Белоруссия с 1 ноября ограничивает въезд иностранцам

29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».