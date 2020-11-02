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Мантуров сообщил о планах увеличить производство медицинского кислорода

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Минпромторг рассматривает пять заявок от компаний на производство медицинского кислорода, предприятия готовы расширить или перепрофилировать свои мощности, чтобы обеспечить больницы достаточным количеством кислорода, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заявки будут рассмотрены до 3 ноября, добавил министр.

««Криогенмаш» сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического. И Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября», — заявил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ОМЗ.

В сообщении группы компаний говорится, что производство медицинского кислорода может начаться на еще четырех площадках «Криогенмаш» под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске и Таганроге. «Суммарно на производственных площадках "Криогенмаша" можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки», — рассказал гендиректор ОМЗ Евгений Кислицын, слова которого приводит пресс-служба компании.

Ранее Мантуров сообщил, что в 22 российских регионах есть сложности с обеспечением больниц медицинским кислородом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных