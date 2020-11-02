Мантуров сообщил о планах увеличить производство медицинского кислорода
Минпромторг рассматривает пять заявок от компаний на производство медицинского кислорода, предприятия готовы расширить или перепрофилировать свои мощности, чтобы обеспечить больницы достаточным количеством кислорода, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заявки будут рассмотрены до 3 ноября, добавил министр.
««Криогенмаш» сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического. И Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября», — заявил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ОМЗ.
В сообщении группы компаний говорится, что производство медицинского кислорода может начаться на еще четырех площадках «Криогенмаш» под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске и Таганроге. «Суммарно на производственных площадках "Криогенмаша" можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки», — рассказал гендиректор ОМЗ Евгений Кислицын, слова которого приводит пресс-служба компании.
Ранее Мантуров сообщил, что в 22 российских регионах есть сложности с обеспечением больниц медицинским кислородом.