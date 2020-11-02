Мантуров сообщил о планах увеличить производство медицинского кислорода

««Криогенмаш» сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического. И Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября», — заявил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ОМЗ.