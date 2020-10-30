Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах
Сложности с обеспечением больниц медицинским кислородом выявлены в 20 российских регионах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает пресс-служба Минпромторга.
«Мы провели опрос всех 85 субъектов Российской Федерации. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии», — сказал Мантуров, отметив, что Минпромторг предпринимает все усилия, чтобы исключить дефицит кислорода. Министерство проводит совещания с российскими производителями и поставщиками медицинских газов.
По его словам, в первом полугодии 2020 г. в России было произведено около 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. тонн кислорода в жидком состоянии — на 40% больше, чем годом ранее. Производители подтвердили, что при необходимости готовы запустить дополнительные установки по производству медицинского кислорода, Минпромторг готов оказать помощь с их оперативным лицензированием.
«Сейчас в Минпромторге России находится пять заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября — это позволит увеличить производство жидкого медицинского кислорода на 200 тонн/сут.», — рассказал Мантуров.
Ранее Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным СМИ, причиной их гибели стала нехватка кислорода.