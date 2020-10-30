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Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

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Сложности с обеспечением больниц медицинским кислородом выявлены в 20 российских регионах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает пресс-служба Минпромторга.

«Мы провели опрос всех 85 субъектов Российской Федерации. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии», — сказал Мантуров, отметив, что Минпромторг предпринимает все усилия, чтобы исключить дефицит кислорода. Министерство проводит совещания с российскими производителями и поставщиками медицинских газов. 

По его словам, в первом полугодии 2020 г. в России было произведено около 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. тонн кислорода в жидком состоянии — на 40% больше, чем годом ранее. Производители подтвердили, что при необходимости готовы запустить дополнительные установки по производству медицинского кислорода, Минпромторг готов оказать помощь с их оперативным лицензированием.

«Сейчас в Минпромторге России находится пять заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября — это позволит увеличить производство жидкого медицинского кислорода на 200 тонн/сут.», — рассказал Мантуров.

Ранее Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным СМИ, причиной их гибели стала нехватка кислорода.

Ранее по теме: В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти пациентов на ИВЛ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных