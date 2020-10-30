Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

По его словам, в первом полугодии 2020 г. в России было произведено около 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. тонн кислорода в жидком состоянии — на 40% больше, чем годом ранее. Производители подтвердили, что при необходимости готовы запустить дополнительные установки по производству медицинского кислорода, Минпромторг готов оказать помощь с их оперативным лицензированием.