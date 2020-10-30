В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти пациентов на ИВЛ
Следственный комитет России (СКР) по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отметили в СК.
Ранее, 21 октября, ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов.
27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию.