В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти пациентов на ИВЛ

Ранее, 21 октября, ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов.