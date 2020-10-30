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В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти пациентов на ИВЛ

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Следственный комитет России (СКР) по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту  возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отметили в СК.

Ранее, 21 октября, ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. В этот же день Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти пациентов.

27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию.

Ранее по теме: В Ростове нашли новые нарушения в больнице с умершими пациентами на ИВЛ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных