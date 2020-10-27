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В Ростове нашли новые нарушения в больнице с умершими пациентами на ИВЛ

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Заведующий реанимационным отделением ковидного госпиталя при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону, где, по сообщению местных СМИ, от нехватки кислорода умерли 13 пациентов, отказывал тяжело больным людям в медицинской помощи, заявила на пресс-конференции заместитель главы городской администрации Елена Кожухова.

«Хочу отметить, что еще в августе текущего года проверкой, проведенной управлением здравоохранения города, было установлено, что заведующий реанимацией (Борис Розин. — прим. ред.) отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи», — цитирует Кожухову ТАСС.

По словам чиновницы, Розин не в полном объеме организовал работу сотрудников своего отделения. Кроме того, будучи в отпуске, он продолжал посещать лечебное учреждение, не отмечаясь при этом в соответствующих журналах, чем нарушал технику безопасности и должностные инструкции. 

Ранее, 21 октября, ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. На данный момент больницу проверяют Следственный комитет, Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор, отметила Кожухова.

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию. 

По данным оперштаба на 27 октября, Ростовская область занимает шестое среди регионов России место по количеству заболевших граждан — 29 369. Суточный прирост заразившихся составил 311 человек. Общее число смертей в результате COVID-19 достигло 722. В целом коронавирус обнаружен у 1 547 774 жителей России. Из них 1 158 940 человек выздоровели, 26 589 скончались. Число активных случаев заболевания в стране составляет 362 245.

Ранее по теме: Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку после ЧП с кислородом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных