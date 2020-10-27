В Ростове нашли новые нарушения в больнице с умершими пациентами на ИВЛ

По словам чиновницы, Розин не в полном объеме организовал работу сотрудников своего отделения. Кроме того, будучи в отпуске, он продолжал посещать лечебное учреждение, не отмечаясь при этом в соответствующих журналах, чем нарушал технику безопасности и должностные инструкции.