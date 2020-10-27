В Ростове нашли новые нарушения в больнице с умершими пациентами на ИВЛ
Заведующий реанимационным отделением ковидного госпиталя при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону, где, по сообщению местных СМИ, от нехватки кислорода умерли 13 пациентов, отказывал тяжело больным людям в медицинской помощи, заявила на пресс-конференции заместитель главы городской администрации Елена Кожухова.
«Хочу отметить, что еще в августе текущего года проверкой, проведенной управлением здравоохранения города, было установлено, что заведующий реанимацией (Борис Розин. — прим. ред.) отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи», — цитирует Кожухову ТАСС.
По словам чиновницы, Розин не в полном объеме организовал работу сотрудников своего отделения. Кроме того, будучи в отпуске, он продолжал посещать лечебное учреждение, не отмечаясь при этом в соответствующих журналах, чем нарушал технику безопасности и должностные инструкции.
Ранее, 21 октября, ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По информации журналистов, причиной их гибели стала нехватка кислорода, так как работники не успели пополнить запасы газа в аппаратах. На данный момент больницу проверяют Следственный комитет, Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор, отметила Кожухова.
Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. Согласно официальному сообщению, это было сделано в связи с ее выходом на пенсию.
По данным оперштаба на 27 октября, Ростовская область занимает шестое среди регионов России место по количеству заболевших граждан — 29 369. Суточный прирост заразившихся составил 311 человек. Общее число смертей в результате COVID-19 достигло 722. В целом коронавирус обнаружен у 1 547 774 жителей России. Из них 1 158 940 человек выздоровели, 26 589 скончались. Число активных случаев заболевания в стране составляет 362 245.