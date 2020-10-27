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Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку после ЧП с кислородом

Ведомости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую «в связи с [ее] выходом на пенсию», сообщает правительство региона.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Кроме того, глава администрации Ростова-на-Дону уволил начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую, передает«Интерфакс».

Временно исполнять обязанности главы Минздрава Ростовской области будет Александр Крат.

27 октября Росздравнадзор объявил, что запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде. До этого, 21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.

26 октября пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство проверит качество оказания медицинской помощи пожилой женщине в Курганской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения.

Ранее по теме: Росздравнадзор запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных