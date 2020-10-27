Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку после ЧП с кислородом
Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую «в связи с [ее] выходом на пенсию», сообщает правительство региона.
«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Кроме того, глава администрации Ростова-на-Дону уволил начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую, передает«Интерфакс».
Временно исполнять обязанности главы Минздрава Ростовской области будет Александр Крат.
27 октября Росздравнадзор объявил, что запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде. До этого, 21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.
26 октября пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство проверит качество оказания медицинской помощи пожилой женщине в Курганской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения.