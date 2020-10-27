Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку после ЧП с кислородом

27 октября Росздравнадзор объявил, что запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде. До этого, 21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.