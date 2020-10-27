Росздравнадзор запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде
Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности больниц в медицинском кислороде, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Росздравнадзор не поступало обращений от российских субъектов о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом.
Ранее Ura.ru сообщило, что в одной из больниц Курганской области в субботу скончалась пожилая пациентка. По данным издания, это произошло из-за того, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Позже департамент здравоохранения региона начал проверку после сообщения о смерти пациентки, передавал ТАСС.
26 октября пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство проверит качество оказания медицинской помощи пожилой женщине в Курганской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения.
21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом, которые, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.