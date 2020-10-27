Росздравнадзор запросит у регионов данные о потребности больниц в кислороде

Ранее Ura.ru сообщило, что в одной из больниц Курганской области в субботу скончалась пожилая пациентка. По данным издания, это произошло из-за того, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Позже департамент здравоохранения региона начал проверку после сообщения о смерти пациентки, передавал ТАСС.