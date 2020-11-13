Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Захарова обвинила Берлин в нежелании отправлять России материалы по Навальному

Ведомости

Германия цепляется за любые отговорки, чтобы не передавать России материалы по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в Германии заявили, что отправят ответы на официальные запросы российской стороны только после заведения в России уголовного дела по факту его отравления. Свое требование Берлин объяснил положениями Европейской конвенции по оказанию взаимной правовой помощи.

«Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любую возможность каким-то образом найти отговорки. Но даже в этом поиске они провалились», — сказала Захарова на брифинге в Москве. По ее словам, положения указанной Конвенции предусматривает взаимодействие сторон на всех этапах расследования.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.

6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.

Ранее по теме: Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных