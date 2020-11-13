Захарова обвинила Берлин в нежелании отправлять России материалы по Навальному
Германия цепляется за любые отговорки, чтобы не передавать России материалы по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в Германии заявили, что отправят ответы на официальные запросы российской стороны только после заведения в России уголовного дела по факту его отравления. Свое требование Берлин объяснил положениями Европейской конвенции по оказанию взаимной правовой помощи.
«Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любую возможность каким-то образом найти отговорки. Но даже в этом поиске они провалились», — сказала Захарова на брифинге в Москве. По ее словам, положения указанной Конвенции предусматривает взаимодействие сторон на всех этапах расследования.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.
6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.