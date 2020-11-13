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Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию

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Решение о транспортировке основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на лечение в Германию принимали врачи, президент России Владимир Путин поручил оказать этому всевозможное содействие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Он поручил оказать всевозможное содействие, решали все-таки врачи», — сказал Песков. Он отметил, что на момент госпитализации Навальный находился под подпиской о невыезде и по закону не мог покидать страну. По его словам, после того, как врачи сняли «решительные» противопоказания к его транспортировке, «прошла команда как-то все-таки снять эти ограничения с него». «Об этом говорил президент. Да, действительно, наверное, без этого было бы сложно сделать, потому что все-таки подписка есть подписка», — объяснил Песков.

В октябре во время заседания клуба «Валдай» Путин заявил, что лично попросил прокуратуру разрешить Навальному покинуть Россию. По словам президента, после обращения к нему жены Навального он дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда основателя ФБК за границу для лечения. 

Основателю ФБК стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, затем Навального перевезли на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Навального могли отравить в Германии или в самолете по пути туда из России.

Ранее по теме: Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и ФРГ по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных