Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию
Решение о транспортировке основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на лечение в Германию принимали врачи, президент России Владимир Путин поручил оказать этому всевозможное содействие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
«Он поручил оказать всевозможное содействие, решали все-таки врачи», — сказал Песков. Он отметил, что на момент госпитализации Навальный находился под подпиской о невыезде и по закону не мог покидать страну. По его словам, после того, как врачи сняли «решительные» противопоказания к его транспортировке, «прошла команда как-то все-таки снять эти ограничения с него». «Об этом говорил президент. Да, действительно, наверное, без этого было бы сложно сделать, потому что все-таки подписка есть подписка», — объяснил Песков.
В октябре во время заседания клуба «Валдай» Путин заявил, что лично попросил прокуратуру разрешить Навальному покинуть Россию. По словам президента, после обращения к нему жены Навального он дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда основателя ФБК за границу для лечения.
Основателю ФБК стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, затем Навального перевезли на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Навального могли отравить в Германии или в самолете по пути туда из России.