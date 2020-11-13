Песков назвал принявших решение о транспортировке Навального в Германию

«Он поручил оказать всевозможное содействие, решали все-таки врачи», — сказал Песков. Он отметил, что на момент госпитализации Навальный находился под подпиской о невыезде и по закону не мог покидать страну. По его словам, после того, как врачи сняли «решительные» противопоказания к его транспортировке, «прошла команда как-то все-таки снять эти ограничения с него». «Об этом говорил президент. Да, действительно, наверное, без этого было бы сложно сделать, потому что все-таки подписка есть подписка», — объяснил Песков.