В Кремле назвали «пустой» дискуссию о месте возможного отравления Навального

22 сентября Le Monde сообщила со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Путин во время телефонного разговора с Макроном 14 сентября якобы заявил о том, что основатель ФБК Алексей Навальный мог самостоятельно принять яд группы «Новичок», а следы происхождения вещества могут вести в Латвию, так как там живет один из его разработчиков. Позднее Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что в публикации Le Monde много неточностей в формулировках.