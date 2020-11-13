В Кремле назвали «пустой» дискуссию о месте возможного отравления Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о месте отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
12 ноября глава МИД заявил: у России «есть основания полагать, что все, что с ним (с Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете».
«Мне к сказанному нечего добавить, я не хотел бы дальше продолжать эту пустую дискуссию», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лаврова. На вопрос, необходимо ли международное расследование по этому вопросу, Песков ответил: «Мне нечего добавить».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что основателя ФБК отравили ядом из группы «Новичок».
С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента. 6 ноября Генпрокуратура сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.
22 сентября Le Monde сообщила со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Путин во время телефонного разговора с Макроном 14 сентября якобы заявил о том, что основатель ФБК Алексей Навальный мог самостоятельно принять яд группы «Новичок», а следы происхождения вещества могут вести в Латвию, так как там живет один из его разработчиков. Позднее Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что в публикации Le Monde много неточностей в формулировках.