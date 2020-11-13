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В Кремле назвали «пустой» дискуссию о месте возможного отравления Навального

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о месте отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

12 ноября глава МИД заявил: у России «есть основания полагать, что все, что с ним (с Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете». 

«Мне к сказанному нечего добавить, я не хотел бы дальше продолжать эту пустую дискуссию», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лаврова. На вопрос, необходимо ли международное расследование по этому вопросу, Песков ответил: «Мне нечего добавить».

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что основателя ФБК отравили ядом из группы «Новичок».

С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента. 6 ноября Генпрокуратура сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.

22 сентября Le Monde сообщила со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Путин во время телефонного разговора с Макроном 14 сентября якобы заявил о том, что основатель ФБК Алексей Навальный мог самостоятельно принять яд группы «Новичок», а следы происхождения вещества могут вести в Латвию, так как там живет один из его разработчиков. Позднее Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что в публикации Le Monde много неточностей в формулировках.

Ранее по теме: Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и ФРГ по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных