Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном
В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией», – сказал Песков. Он отметил, что российские власти не могут поверить, что Елисейский дворец «слил» изданию запись разговора президентов.
«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», – подчеркнул Песков.
Ранее газета опубликовала детали разговора Путина и Макрона. По данным источников издания, Путин сказал, что след «Новичка» может вести в Латвию, где сейчас живет один из разработчиков боевого отравляющего вещества. Кроме того, по мнению Путина, Навальный мог сам себя отравить.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Такие же, по их словам, были обнаружены на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК в гостинице Томска.
Германия и другие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ заявлял, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить. 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позднее рассказал о своем состоянии после происшедшего. 23 сентября Навального выписали из клиники.