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Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

Ведомости

В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией», – сказал Песков. Он отметил, что российские власти не могут поверить, что Елисейский дворец «слил» изданию запись разговора президентов.

«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», – подчеркнул Песков.

Ранее газета опубликовала детали разговора Путина и Макрона. По данным источников издания, Путин сказал, что след «Новичка» может вести в Латвию, где сейчас живет один из разработчиков боевого отравляющего вещества. Кроме того, по мнению Путина, Навальный мог сам себя отравить.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Такие же, по их словам, были обнаружены на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК в гостинице Томска.

Германия и другие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ заявлял, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить. 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позднее рассказал о своем состоянии после происшедшего. 23 сентября Навального выписали из клиники.

Ранее по теме: Le Monde узнала содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных