Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией», – сказал Песков. Он отметил, что российские власти не могут поверить, что Елисейский дворец «слил» изданию запись разговора президентов.