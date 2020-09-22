Le Monde узнала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Говоря о самом факте отравления, российский лидер заявил французскому президенту, что Навальный мог принять «Новичок» сам, так как его несложно изготовить, а также то, что политик раньше уже неоднократно симулировал плохое самочувствие. Наконец, Путин предположил в разговоре с Макроном, что след «Новичка» может вести в Латвию, где сейчас живет один из разработчиков боевого отравляющего вещества. Отсутствие расследования российской стороной Путин оправдывал тем, что ни Франция, ни Германия так и не передали Москве сведения о госпитализации основателя ФБК, которые доказали бы его отравление «Новичком».