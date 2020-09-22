Le Monde узнала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном посоветовал искать «латвийский след» в отравлении основателя ФБК Алексея Навального и допустил, что политик сам мог принять яд «Новичок». Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Как отмечает издание, Путин объяснял Макрону, что Навальный использовал ФБК для шантажа чиновников и депутатов, а также совершал противоправные действия. Российский президент всячески отрицал какую-либо причастность государства к инциденту с Навальным и заявил о неуместности подобных обвинений.
Говоря о самом факте отравления, российский лидер заявил французскому президенту, что Навальный мог принять «Новичок» сам, так как его несложно изготовить, а также то, что политик раньше уже неоднократно симулировал плохое самочувствие. Наконец, Путин предположил в разговоре с Макроном, что след «Новичка» может вести в Латвию, где сейчас живет один из разработчиков боевого отравляющего вещества. Отсутствие расследования российской стороной Путин оправдывал тем, что ни Франция, ни Германия так и не передали Москве сведения о госпитализации основателя ФБК, которые доказали бы его отравление «Новичком».
Французский президент не принял доводов российского лидера, отметили источники издания.
Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии, а также инцидент с Навальным. В частности, французский президент заявил Путину, что данные исследований французских и шведских специалистов якобы подтвердили ранее озвученные результаты немецких военных медиков об отравлении основателя ФБК ядом группы «Новичок». Стенограмму разговора пресс-службы президентов двух стран не публиковали, ограничившись общими тезисами беседы политиков в коммюнике.
Навального 20 августа госпитализировали из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сейчас Навальный вышел из комы и продолжает лечение.