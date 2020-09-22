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Le Monde узнала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном посоветовал искать «латвийский след» в отравлении основателя ФБК Алексея Навального и допустил, что политик сам мог принять яд «Новичок». Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Как отмечает издание, Путин объяснял Макрону, что Навальный использовал ФБК для шантажа чиновников и депутатов, а также совершал противоправные действия. Российский президент всячески отрицал какую-либо причастность государства к инциденту с Навальным и заявил о неуместности подобных обвинений.

Говоря о самом факте отравления, российский лидер заявил французскому президенту, что Навальный мог принять «Новичок» сам, так как его несложно изготовить, а также то, что политик раньше уже неоднократно симулировал плохое самочувствие. Наконец, Путин предположил в разговоре с Макроном, что след «Новичка» может вести в Латвию, где сейчас живет один из разработчиков боевого отравляющего вещества. Отсутствие расследования российской стороной Путин оправдывал тем, что ни Франция, ни Германия так и не передали Москве сведения о госпитализации основателя ФБК, которые доказали бы его отравление «Новичком».

Французский президент не принял доводов российского лидера, отметили источники издания.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии, а также инцидент с Навальным. В частности, французский президент заявил Путину, что данные исследований французских и шведских специалистов якобы подтвердили ранее озвученные результаты немецких военных медиков об отравлении основателя ФБК ядом группы «Новичок». Стенограмму разговора пресс-службы президентов двух стран не публиковали, ограничившись общими тезисами беседы политиков в коммюнике.

Навального 20 августа госпитализировали из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сейчас Навальный вышел из комы и продолжает лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных