Нарышкин заявил об использовании Навального для срыва «Северного потока – 2»
Западные страны используют инцидент с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального для блокировки запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток – 2"», – цитирует ТАСС заявление Нарышкина, распространенное пресс-бюро СВР.
По словам Нарышкина, попытки блокировать «Северный поток – 2» под видом «наказания России за Навального» являются «типичным примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа». Директор СВР выразил надежду, что Европейский союз будет руководствоваться здравым смыслом при принятии решения по газопроводу.
20 августа Алексей Навальный был госпитализирован прямо из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Что послужило причиной резкого ухудшения состояния здоровья основателя ФБК, точно не известно, но местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они также отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Такие же, по их словам, были обнаружены на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК в гостинице Томска.
Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ говорит, что не может возбудить уголовное дело без сведений о результатах обследования пациента, которые немецкая сторона отказывается предоставить.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока – 2». Идею активно поддерживают в США. Так, президент страны Дональд Трамп призвал остановить строительство газопровода, мотивируя это произошедшим с Навальным. Кремль, в свою очередь, заявил, что не видит причин для блокировки «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода – до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. 18 сентября премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Шлезвиг заявила, что газопровод готов на 97%.