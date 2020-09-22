Нарышкин заявил об использовании Навального для срыва «Северного потока – 2»

20 августа Алексей Навальный был госпитализирован прямо из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Что послужило причиной резкого ухудшения состояния здоровья основателя ФБК, точно не известно, но местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они также отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда.