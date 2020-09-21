Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального
США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
«Нет никаких оснований предполагать, что США не отреагируют надлежащим образом перед лицом того, что могло произойти, когда будут известны все факты [после расследования Организации по запрещению химического оружия]», ‒ сказал Помпео. Он пояснил, что в деле Скрипалей, когда западные эксперты заявили об использовании боевых отравляющих веществ, Вашингтон «отреагировал четко».
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский Госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось.
17 сентября стало известно, что ОЗХО уже готовит результаты анализов Навального для передачи немецким властям. Сообщалось, что результаты станут известны «в ближайшее время». Немецкие, французские и шведские специалисты уже заявили об использовании против политика отравляющего вещества группы «Новичок». Россия никаких результатов обследования Навального так и не получила.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».