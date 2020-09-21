Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

«Нет никаких оснований предполагать, что США не отреагируют надлежащим образом перед лицом того, что могло произойти, когда будут известны все факты [после расследования Организации по запрещению химического оружия]», ‒ сказал Помпео. Он пояснил, что в деле Скрипалей, когда западные эксперты заявили об использовании боевых отравляющих веществ, Вашингтон «отреагировал четко».