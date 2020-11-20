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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от коронавируса

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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер в 73 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на информационно-просветительском сайте Татарстанской митрополии. Информацию об этом подтвердил Telegram-канал рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси.

«20 ноября 2020 г. скоропостижно скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана», — говорится в сообщении.

Феофан (в миру Иван Ашурков. — прим. Ред.) был возведен в сан митрополита 1 августа 2012 г. Затем, 30 мая 2014 г. его назначили преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии он стал по решению священного Синода от 13 июля 2015 г.

Ранее, 8 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на литургии в храме Александра Невского в Переделкине назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества. По мнению главы РПЦ, люди должны «научиться иначе мыслить, относиться к каждодневным своим обязанностям и думать о спасении души». Незадолго до этого сам патриарх самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19.

Ранее по теме: Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных