Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от коронавируса
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер в 73 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на информационно-просветительском сайте Татарстанской митрополии. Информацию об этом подтвердил Telegram-канал рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси.
«20 ноября 2020 г. скоропостижно скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана», — говорится в сообщении.
Феофан (в миру Иван Ашурков. — прим. Ред.) был возведен в сан митрополита 1 августа 2012 г. Затем, 30 мая 2014 г. его назначили преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии он стал по решению священного Синода от 13 июля 2015 г.
Ранее, 8 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на литургии в храме Александра Невского в Переделкине назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества. По мнению главы РПЦ, люди должны «научиться иначе мыслить, относиться к каждодневным своим обязанностям и думать о спасении души». Незадолго до этого сам патриарх самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19.