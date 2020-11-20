Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от коронавируса

Ранее, 8 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на литургии в храме Александра Невского в Переделкине назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества. По мнению главы РПЦ, люди должны «научиться иначе мыслить, относиться к каждодневным своим обязанностям и думать о спасении души». Незадолго до этого сам патриарх самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19.