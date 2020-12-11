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Мишустин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в конце недели

Ведомости

Масштабная вакцинация граждан России от коронавируса начнется в конце этой недели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с производителями вакцин.

Начать вакцинацию ранее поручил президент России Владимир Путин.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

В декабре, по словам премьера, российские регионы получат около 480 тыс. доз вакцины, а минздрав сформировал график распределения препарата по стране. Первые пункты вакцинации открываются в стране уже сегодня, их число будет увеличиваться одновременно с поставками препарата.

«Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу в ходе праздников, особенно с 1 по 10 января», — подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что в первую очередь вакцинацию будут проходить работники медицинских и образовательных учреждений. С учетом различий в ситуации в различных регионах премьер предложил субъектам расширять этот список.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

Ранее по теме: Собянин анонсировал выпуск 10 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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