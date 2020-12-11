Мишустин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в конце недели
Масштабная вакцинация граждан России от коронавируса начнется в конце этой недели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с производителями вакцин.
Начать вакцинацию ранее поручил президент России Владимир Путин.
«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
В декабре, по словам премьера, российские регионы получат около 480 тыс. доз вакцины, а минздрав сформировал график распределения препарата по стране. Первые пункты вакцинации открываются в стране уже сегодня, их число будет увеличиваться одновременно с поставками препарата.
«Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу в ходе праздников, особенно с 1 по 10 января», — подчеркнул Мишустин.
Он напомнил, что в первую очередь вакцинацию будут проходить работники медицинских и образовательных учреждений. С учетом различий в ситуации в различных регионах премьер предложил субъектам расширять этот список.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.