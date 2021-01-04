Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3657 новых случаев коронавируса, 1626 человек выздоровели, 79 скончались, сообщает оперативный штаб. При этом в Москве за сутки выявили 3591 новый случай COVID-19. Таким образом, Петербург стал лидером среди российских регионов по числу новых случаев заражения.
Всего в городе зарегистрировано 257 007 случаев коронавируса, 154 982 человека выздоровели, 8004 скончались. По общему числу выявленных случаев COVID-19 Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы, где зафиксировано 828 570 зараженных.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил высокие темпы распространения коронавируса в городе его сырым климатом.
Работа всех кафе и ресторанов в городе была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Власти города также запретили доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. В Роспотребнадзоре попросили жителей других регионов временно отказаться от поездок в Санкт-Петербург. Позже власти смягчили требования, разрешив ресторанам работать с 4 января до 23 часов.