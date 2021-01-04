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Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса

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В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3657 новых случаев коронавируса, 1626 человек выздоровели, 79 скончались, сообщает оперативный штаб. При этом в Москве за сутки выявили 3591 новый случай COVID-19. Таким образом, Петербург стал лидером среди российских регионов по числу новых случаев заражения.

Всего в городе зарегистрировано 257 007 случаев коронавируса, 154 982 человека выздоровели, 8004 скончались. По общему числу выявленных случаев COVID-19 Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы, где зафиксировано 828 570 зараженных.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил высокие темпы распространения коронавируса в городе его сырым климатом.

Работа всех кафе и ресторанов в городе была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Власти города также запретили доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. В Роспотребнадзоре попросили жителей других регионов временно отказаться от поездок в Санкт-Петербург. Позже власти смягчили требования, разрешив ресторанам работать с 4 января до 23 часов.

Ранее по теме: Власти Петербурга предупредили о трех новых волнах коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных