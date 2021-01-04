Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса

Работа всех кафе и ресторанов в городе была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Власти города также запретили доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. В Роспотребнадзоре попросили жителей других регионов временно отказаться от поездок в Санкт-Петербург. Позже власти смягчили требования, разрешив ресторанам работать с 4 января до 23 часов.