Власти Петербурга предупредили о трех новых волнах коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ожидают возникновения трех новых волн заболеваний COVID-19 после завершения новогодних праздников, заявил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин во время визита на Рождественскую ярмарку.
«С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны заболеваний: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», – сказал он (цитата по «Фонтанка»).
Елин добавил, что сейчас число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 30%. Однако, по словам чиновника, это является «эффектом праздников» и успокаиваться нельзя.
Также вице-губернатор в очередной раз призвал петербуржцев соблюдать ограничительные меры. Он подчеркнул, что необходимо «включать голову», и не рекомендовал гражданам «гулять, обниматься и тусоваться».
Во время второй, осенней волны пандемии уровень заболеваемости COVID-19 в городе вышел на рекордные уровни. Этот факт подтвердил губернатор Александр Беглов. Так, если весной северная столица уступала Москве и ее области по количеству зараженных, то осенью опередила Подмосковье.
По данным оперштаба на 3 января, в Санкт-Петербурге коронавирус был выявлен у 253 350 жителей. Суточный прирост составил 3738 новых случаев. Умерли в результате заражения COVID-19 7925 петербуржцев. Число активных случаев заболевания в городе составляет 92 069.
В целом в России за время пандемии коронавирус был выявлен у 3 236 787 человек, причем у 24 150 – в течение последних суток. Умерли 58 506 пациентов. При этом ранее, 30 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране составляет 116 030 человек. Расхождения она объяснила тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем уточняется в течение 40 дней.