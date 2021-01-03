Власти Петербурга предупредили о трех новых волнах коронавируса

В целом в России за время пандемии коронавирус был выявлен у 3 236 787 человек, причем у 24 150 – в течение последних суток. Умерли 58 506 пациентов. При этом ранее, 30 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране составляет 116 030 человек. Расхождения она объяснила тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем уточняется в течение 40 дней.