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Петербургские власти смягчили ограничения на работу ресторанов

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Власти Санкт-Петербурга с 4 января разрешили работать ресторанам до 23:00, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00)», — говорится в сообщении.

Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. В ответ на эту меру более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. Следственный комитет проверил некоторые из них и возбудил два уголовных дела. Вскоре после этого организаторы проекта объявили о его закрытии.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов в период новогодних праздников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных