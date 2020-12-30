Петербургские власти смягчили ограничения на работу ресторанов

Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. В ответ на эту меру более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. Следственный комитет проверил некоторые из них и возбудил два уголовных дела. Вскоре после этого организаторы проекта объявили о его закрытии.