Петербургские власти смягчили ограничения на работу ресторанов
Власти Санкт-Петербурга с 4 января разрешили работать ресторанам до 23:00, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00)», — говорится в сообщении.
Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. В ответ на эту меру более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. Следственный комитет проверил некоторые из них и возбудил два уголовных дела. Вскоре после этого организаторы проекта объявили о его закрытии.
Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов в период новогодних праздников.