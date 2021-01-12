Умер митрополит Филарет

Филарет родился 21 марта 1935 г. в Москве. Начал церковное служение иподиаконом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1959 г. принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого. Служил в храмах Троице-Сергиевой лавры. В 1978 г. был назначен митрополитом Минским и Белорусским, а в 1989 г. – патриаршим экзархом всея Беларуси. В 2006 г. ему было присвоено звание «Герой Белоруссии».