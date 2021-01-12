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Умер митрополит Филарет

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Бывший глава православной церкви Беларуси митрополит Филарет умер в возрасте 85 лет, следует из сообщения на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).

«12 января 2021 г. на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почетный патриарший экзарх всея Беларуси», – говорится в сообщении.

22 декабря БПЦ сообщила о госпитализации митрополита «для прохождения курса лечения». Состояние его здоровья врачи оценивали как удовлетворительное.

Филарет родился 21 марта 1935 г. в Москве. Начал церковное служение иподиаконом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1959 г. принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого. Служил в храмах Троице-Сергиевой лавры. В 1978 г. был назначен митрополитом Минским и Белорусским, а в 1989 г. – патриаршим экзархом всея Беларуси. В 2006 г. ему было присвоено звание «Герой Белоруссии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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