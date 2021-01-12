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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в 61 регионе

Ведомости

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 61 регионе России, заявила глава роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». 

«В целом по интенсивности эпидпроцесса, по оценке в субъектах, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации — и 2 субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — сказала Попова.

В целом по России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Число заболевших снижается, суточный показатель заболеваемости за последние дни и начало 2021 г. снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения, рассказала Попова. В регионах, по ее словам, показатель колеблется от 2 до 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в сутки. Число госпитализаций за период снизилось на 16%.

По данным оперштаба на 12 января, в России за сутки зарегистрировано 22 934 случая заражения коронавирусом. Всего в России было выявлено более 3,4 млн случаев заражения. Более 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 000 — скончались от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных