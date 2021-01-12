Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в 61 регионе
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 61 регионе России, заявила глава роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«В целом по интенсивности эпидпроцесса, по оценке в субъектах, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации — и 2 субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — сказала Попова.
В целом по России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Число заболевших снижается, суточный показатель заболеваемости за последние дни и начало 2021 г. снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения, рассказала Попова. В регионах, по ее словам, показатель колеблется от 2 до 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в сутки. Число госпитализаций за период снизилось на 16%.
По данным оперштаба на 12 января, в России за сутки зарегистрировано 22 934 случая заражения коронавирусом. Всего в России было выявлено более 3,4 млн случаев заражения. Более 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 000 — скончались от вируса.