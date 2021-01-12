Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в 61 регионе

В целом по России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Число заболевших снижается, суточный показатель заболеваемости за последние дни и начало 2021 г. снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения, рассказала Попова. В регионах, по ее словам, показатель колеблется от 2 до 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в сутки. Число госпитализаций за период снизилось на 16%.