На Российско-монгольской границе вновь зафиксировали землетрясение
На российско-монгольской границе вновь зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземеноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 14.10 по мск — эпицентром землетрясения стала территория в 269 км от Ангарска в Иркутской обл.
Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,7 балла в эпицентре произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт в 5:32 по местному времени 12 января. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.
Кроме того, по данным главного управления МЧС по Туве, землетрясение ощущалось по всей восточной части республики. Толчки также ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Власти Республики Тува ввели режим ЧС в столице региона Кызыле и пяти муниципальных образованиях.