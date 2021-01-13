На Российско-монгольской границе вновь зафиксировали землетрясение

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,7 балла в эпицентре произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт в 5:32 по местному времени 12 января. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.