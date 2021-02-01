На госуслугах началась запись на вакцинацию от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале госуслуг 31 января, ранее она была доступна в тестовом режиме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг. Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах», — сказал Мишустин.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, теперь на главной странице портала есть баннер, по которому можно перейти в нужный раздел. Данные пользователя будут заполнены автоматически. «Человеку остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру», — объяснил вице-премьер.
Ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус. Позже на портале заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от COVID-19.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В этот же день на сайте госуслуг в тестовом режиме заработала запись на вакцинацию. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».