На госуслугах началась запись на вакцинацию от коронавируса

«Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг. Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах», — сказал Мишустин.