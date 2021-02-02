В Кремле оправдали действия силовиков на акциях протеста

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле видели сообщения СМИ о задержанных на несогласованных акциях протеста в Москве 31 января, которых по 40 часов держат в автозаках. «Не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД тоже их видели. Здесь нужно конкретные факты проверить. Если это соответствует действительности, то принять меры», — сказал Песков. По его словам, МВД и надзорные органы должны провести такую проверку.