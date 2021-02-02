В Кремле оправдали действия силовиков на акциях протеста
Действия силовиков на несогласованных акциях протеста абсолютно оправданы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действия сотрудников абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которые имели место быть», — сказал Песков.
Он отметил, что люди, пострадавшие от действий силовиков, должны обратиться в надзорные органы. «Конечно эта ситуация была напряженной. Когда нападают на полицейских, иногда не до представлений. Мы видели, что творилось. Но в любом случае каждый конкретный случай, коих не так много, должен конечно получить соответствующую оценку», — добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле видели сообщения СМИ о задержанных на несогласованных акциях протеста в Москве 31 января, которых по 40 часов держат в автозаках. «Не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД тоже их видели. Здесь нужно конкретные факты проверить. Если это соответствует действительности, то принять меры», — сказал Песков. По его словам, МВД и надзорные органы должны провести такую проверку.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видеообращение задержанных на несогласованной акции 31 января. Участники митинга сообщили, что с момента их задержания прошло больше 40 часов. Около девяти часов задержанные находятся в автобусе у Центра временного содержания иностранцев в Сахарово практически без еды и воды. Позднее ТАСС сообщил, что задержанных разместили в центре.
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов из 88 городов страны. Первые акции протеста прошли 23 января.