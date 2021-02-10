Песков назвал «суровой реальностью» возросшую из-за коронавируса смертность

«По добавленной смертности, то она, к сожалению, появилась почти во всех странах мира. И везде она на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть. Это наша суровая реальность, суровая реальность пандемии», — сказал Песков, отметив, что российская система здравоохранения в период пандемии «сработала весьма эффективно» и доказала свой высокий мобилизационный потенциал и надежность. По словам Пескова, президент России Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.