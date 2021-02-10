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Песков назвал «суровой реальностью» возросшую из-за коронавируса смертность

Ведомости

Добавленная смертность, вызванная распространением коронавируса, является «суровой реальностью» пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По добавленной смертности, то она, к сожалению, появилась почти во всех странах мира. И везде она на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть. Это наша суровая реальность, суровая реальность пандемии», — сказал Песков, отметив, что российская система здравоохранения в период пандемии «сработала весьма эффективно» и доказала свой высокий мобилизационный потенциал и надежность. По словам Пескова, президент России Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщила, что смертность в России в 2020 г. выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее. Она отметила, что доля умерших от коронавируса составляет 31% от общего прироста избыточной смертности за 2020 г., а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус, она составляет 50%.

По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Голикова сообщила о росте смертности в России на 17,9% в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных