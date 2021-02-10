Песков назвал «суровой реальностью» возросшую из-за коронавируса смертность
Добавленная смертность, вызванная распространением коронавируса, является «суровой реальностью» пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По добавленной смертности, то она, к сожалению, появилась почти во всех странах мира. И везде она на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть. Это наша суровая реальность, суровая реальность пандемии», — сказал Песков, отметив, что российская система здравоохранения в период пандемии «сработала весьма эффективно» и доказала свой высокий мобилизационный потенциал и надежность. По словам Пескова, президент России Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщила, что смертность в России в 2020 г. выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее. Она отметила, что доля умерших от коронавируса составляет 31% от общего прироста избыточной смертности за 2020 г., а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус, она составляет 50%.
По данным оперштаба на 10 февраля, в России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, 22 575 человек выздоровели, 536 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заражения и свыше 78 000 летальных исходов.