В Совфеде назвали политическим требование ЕСПЧ по освобождению Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не имеет полномочий требовать от России освобождения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Это требование является политическим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
«Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ здесь ни при чем, так как сейчас, так и до внесения поправок, ни Совет Европы в целом, ни ЕСПЧ не имеют никаких полномочий в отношении судебных властей РФ. Решение ЕСПЧ очевидно политическое, и у Минюста России нет никаких возможностей исполнить это решение», — сказал он.
Исполнительная власть России не может повлиять на суд, заявил председатель комитета Совфеда.
«Решение ЕСПЧ подрывает основы правового государства в РФ, поскольку по сути предлагает исполнительной власти осуществить прямое вмешательство в деятельность суда. Это противоречит принципам российской Конституции, таким как разделение властей и самостоятельность судебной власти», — добавил Клишас.
17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.