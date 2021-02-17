В Совфеде назвали политическим требование ЕСПЧ по освобождению Навального

«Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ здесь ни при чем, так как сейчас, так и до внесения поправок, ни Совет Европы в целом, ни ЕСПЧ не имеют никаких полномочий в отношении судебных властей РФ. Решение ЕСПЧ очевидно политическое, и у Минюста России нет никаких возможностей исполнить это решение», — сказал он.