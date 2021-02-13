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Защита Навального обратилась в Совет Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ

Ведомости

Адвокаты основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Об этом рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова в комментарии ТАСС.

«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с тем, что в РФ не исполняют решение Страсбургского суда по делу "Ив Роше", — заявила она.

Михайлова отметила, что сторона защиты Навального намерена просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России, обращение будет рассмотрено на заседании в марте.

Навальный 30 декабря 2014 г. был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Суд назначил основателю ФБК пятилетний испытательный срок, в 2017 г. он был продлен еще на год. Олег Навальный получил 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима в Орловской области. Он отсидел весь назначенный срок и вышел на свободу только в июне 2018 г.

В октябре 2017 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным и обязал Россию выплатить Навальным по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки. В 2019 г. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному 20 000 евро компенсации морального вреда за содержание под домашним арестом по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой срок Навального был заменен на реальный, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Сам он это опроверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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