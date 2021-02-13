Защита Навального обратилась в Совет Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ

Навальный 30 декабря 2014 г. был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Суд назначил основателю ФБК пятилетний испытательный срок, в 2017 г. он был продлен еще на год. Олег Навальный получил 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима в Орловской области. Он отсидел весь назначенный срок и вышел на свободу только в июне 2018 г.