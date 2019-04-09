ЕСПЧ присудил Навальному 20 000 евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Алексей Навальный заработал на аресте

Алексей Навальныйполучит по 56,8 евро за каждыйдень, проведенныйпод домашним арестом по делу «Ив Роше» Jean Francois Badias / AP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить политику Алексею Навальному 20 000 евро компенсации морального вреда за содержание под домашним арестом по делу «Ив Роше», а также возместить ему судебные издержки. Решение опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.

Этот домашний арест, под которым Навальный находился 352 дня – с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г., ЕСПЧ признал политически мотивированным. По мнению суда, действия российских властей нарушили ст. 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которые гарантируют право на свободу, личную неприкосновенность и выражение мнения. Содержание заявителя под домашним арестом было незаконным, а запрет на доступ к средствам связи не преследовал законную цель, говорится в решении суда. Таким образом, по мнению ЕСПЧ, российские власти пытались поставить под контроль деятельность оппозиции, в которой Навальный играет важную роль. Суд отметил и общее ужесточение реакции российских властей на публичные акции и поведение политических активистов, в том числе Навального. ЕСПЧ также напомнил, что перед домашним арестом оппозиционер отбывал два административных ареста за участие в несанкционированных акциях и эти аресты в ноябре 2018 г. Большая палата ЕСПЧ тоже признала политически мотивированными, присудив политику 50 000 евро компенсации морального ущерба.

Навальный в своем Instagram выразил уверенность, что это решение повлечет «важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно».

Это первое решение в отношении России, когда признано нарушение при назначении домашнего ареста, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова: «ЕСПЧ признал нарушение ст. 5 конвенции – это незаконное лишение свободы, ст. 10 – нарушение свободы выражения мнения, поскольку Навальный был полностью изолирован от общения с внешним миром, были запрещены интернет, радио и телевидение. А также признано нарушение ст. 18 совместно с нарушением ст. 10 – они увидели политические мотивы именно в лишении свободы». Адвокат напомнила, что были поданы еще две жалобы по делу «Кировлеса» – после первого приговора и после пересмотра дела из-за решения ЕСПЧ, по второму решения пока нет, жалоба коммуницирована. «По делу «Ив Роше» суд признал, что была нарушена конвенция, но Верховный суд России отказался отменять приговор. Мы обратились в комитет министров Совета Европы, дело сейчас находится у него в производстве», – резюмирует Михайлова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ неожиданным. «Вряд ли по сути можно с ним согласиться», – добавил он, оговорившись, что давать ему оценку – прерогатива Минюста.

Решение ЕСПЧ будет обжаловано в установленный трехмесячный срок, пообещал руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров. По его словам, невозможно согласиться с трактовкой суда, который рассматривает как политически мотивированное решение об избрании такой гуманной меры пресечения, как домашний арест.

В декабре 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие утверждало, что они мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб. и средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в размере более 4,4 млн руб. Алексей был приговорен к трем с половиной годам условно, а Олег отбыл три с половиной года в колонии общего режима и вышел на свободу 29 июля 2018 г.

В октябре 2017 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным и обязал Россию выплатить Навальным по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки.

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