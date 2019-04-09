Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Алексей Навальный заработал на аресте

ЕСПЧ присудил Навальному 20 000 евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Суд признал ограничение его свободы политически мотивированным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить политику Алексею Навальному 20 000 евро компенсации морального вреда за содержание под домашним арестом по делу «Ив Роше», а также возместить ему судебные издержки. Решение опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.

Этот домашний арест, под которым Навальный находился 352 дня – с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г., ЕСПЧ признал политически мотивированным. По мнению суда, действия российских властей нарушили ст. 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которые гарантируют право на свободу, личную неприкосновенность и выражение мнения. Содержание заявителя под домашним арестом было незаконным, а запрет на доступ к средствам связи не преследовал законную цель, говорится в решении суда. Таким образом, по мнению ЕСПЧ, российские власти пытались поставить под контроль деятельность оппозиции, в которой Навальный играет важную роль. Суд отметил и общее ужесточение реакции российских властей на публичные акции и поведение политических активистов, в том числе Навального. ЕСПЧ также напомнил, что перед домашним арестом оппозиционер отбывал два административных ареста за участие в несанкционированных акциях и эти аресты в ноябре 2018 г. Большая палата ЕСПЧ тоже признала политически мотивированными, присудив политику 50 000 евро компенсации морального ущерба.

Навальный в своем Instagram выразил уверенность, что это решение повлечет «важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно».

Это первое решение в отношении России, когда признано нарушение при назначении домашнего ареста, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова: «ЕСПЧ признал нарушение ст. 5 конвенции – это незаконное лишение свободы, ст. 10 – нарушение свободы выражения мнения, поскольку Навальный был полностью изолирован от общения с внешним миром, были запрещены интернет, радио и телевидение. А также признано нарушение ст. 18 совместно с нарушением ст. 10 – они увидели политические мотивы именно в лишении свободы». Адвокат напомнила, что были поданы еще две жалобы по делу «Кировлеса» – после первого приговора и после пересмотра дела из-за решения ЕСПЧ, по второму решения пока нет, жалоба коммуницирована. «По делу «Ив Роше» суд признал, что была нарушена конвенция, но Верховный суд России отказался отменять приговор. Мы обратились в комитет министров Совета Европы, дело сейчас находится у него в производстве», – резюмирует Михайлова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ неожиданным. «Вряд ли по сути можно с ним согласиться», – добавил он, оговорившись, что давать ему оценку – прерогатива Минюста.

Решение ЕСПЧ будет обжаловано в установленный трехмесячный срок, пообещал руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров. По его словам, невозможно согласиться с трактовкой суда, который рассматривает как политически мотивированное решение об избрании такой гуманной меры пресечения, как домашний арест.

В декабре 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие утверждало, что они мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб. и средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в размере более 4,4 млн руб. Алексей был приговорен к трем с половиной годам условно, а Олег отбыл три с половиной года в колонии общего режима и вышел на свободу 29 июля 2018 г.

В октябре 2017 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным и обязал Россию выплатить Навальным по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки.

Все административные аресты Алексея Навального

Комментарии
ujen777
13:38 09.04.2019
Это неразрывный пробел в html :))
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