В Израиле оценили эффективность вакцины Pfizer и BioNTech после первой прививки
Эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% на 15-28 день после первой прививки, говорится в исследовании ученых медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер в Израиле. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.
В публикации говорится, что исследование проводилось в медцентре Шиба. Ученые провели анализ кампании по вакцинации от коронавируса медперсонала клиники. В период с 19 декабря по 24 января прививку от коронавируса сделали 6818 медиков, или 95% сотрудников больницы. Общее число инфицированных, в том числе болеющих бессимптомно, снизилось на 75%.
Компания Pfizer изучает данные из Израиля и других стран мира, чтобы понять, насколько вакцина эффективна против постоянно мутирующих штаммов коронавируса, пишет Reuters.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.