В Израиле оценили эффективность вакцины Pfizer и BioNTech после первой прививки

По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.