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В Израиле оценили эффективность вакцины Pfizer и BioNTech после первой прививки

Ведомости

Эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% на 15-28 день после первой прививки, говорится в исследовании ученых медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер в Израиле. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

В публикации говорится, что исследование проводилось в медцентре Шиба. Ученые провели анализ кампании по вакцинации от коронавируса медперсонала клиники. В период с 19 декабря по 24 января прививку от коронавируса сделали 6818 медиков, или 95% сотрудников больницы. Общее число инфицированных, в том числе болеющих бессимптомно, снизилось на 75%.

Компания Pfizer изучает данные из Израиля и других стран мира, чтобы понять, насколько вакцина эффективна против постоянно мутирующих штаммов коронавируса, пишет Reuters.

По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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