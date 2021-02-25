Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минздрав призвал регионы сохранять коронавирусные ограничения

Ведомости

Регионы должны сохранять коронавирусные ограничения в соответствии с эпидемиологической обстановкой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», – сказал Мурашко.

Он отметил, что Россия все еще находится в эпидемическом процессе, несмотря на снижение числа новых случаев заболевания. Министр также подчеркнул, что наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет. Им необходимо в первую очередь вакцинироваться от коронавируса.

«В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка – это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», – резюмировал Мурашко.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной. По данным оперативного штаба на 25 февраля, в стране за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали возможный срок снятия ограничений в городе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных