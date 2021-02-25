Минздрав призвал регионы сохранять коронавирусные ограничения
Регионы должны сохранять коронавирусные ограничения в соответствии с эпидемиологической обстановкой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.
«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», – сказал Мурашко.
Он отметил, что Россия все еще находится в эпидемическом процессе, несмотря на снижение числа новых случаев заболевания. Министр также подчеркнул, что наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет. Им необходимо в первую очередь вакцинироваться от коронавируса.
«В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка – это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», – резюмировал Мурашко.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной. По данным оперативного штаба на 25 февраля, в стране за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 16 102 человека выздоровели, 446 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 84 тыс. летальных исходов.