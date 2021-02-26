Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии

«Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, даже если что-то случится, московские специалисты знают, как лечить коронавирус и как с ним бороться. «И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, — мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», — отметил Собянин.