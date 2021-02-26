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Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что город преодолел самый страшный этап пандемии коронавируса. 

«Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, даже если что-то случится, московские специалисты знают, как лечить коронавирус и как с ним бороться. «И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, — мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», — отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что некоторые ограничения в Москве могут отменить в течение одного-двух месяцев, если в городе снизится число госпитализаций. С середины января в Москве началось снижение числа заболевших. По данным московского оперштаба, 26 февраля в Москве было подтверждено 1336 случаев заражения, скончалось 45. Всего в Москве за год было 974 914 случаев коронавируса.

Наиболее сложная ситуация в столице была в октябре – декабре 2020 г. В декабре в столице стартовала вакцинация. В Москве сейчас привиты как минимум одним компонентом вакцины 600 000 человек, или 4,7% населения.

Ранее по теме: Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных