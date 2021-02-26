Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что город преодолел самый страшный этап пандемии коронавируса.
«Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, даже если что-то случится, московские специалисты знают, как лечить коронавирус и как с ним бороться. «И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, — мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», — отметил Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что некоторые ограничения в Москве могут отменить в течение одного-двух месяцев, если в городе снизится число госпитализаций. С середины января в Москве началось снижение числа заболевших. По данным московского оперштаба, 26 февраля в Москве было подтверждено 1336 случаев заражения, скончалось 45. Всего в Москве за год было 974 914 случаев коронавируса.
Наиболее сложная ситуация в столице была в октябре – декабре 2020 г. В декабре в столице стартовала вакцинация. В Москве сейчас привиты как минимум одним компонентом вакцины 600 000 человек, или 4,7% населения.