Ученица убитого французского учителя призналась в клевете на него

Девочка призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения. Кроме того, они уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза. В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела «расстроить родителей» истинной причиной своего удаления с урока. Однако в итоге она добавила, что была «вынуждена» солгать также под давлением своих одноклассников.