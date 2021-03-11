Ученица убитого французского учителя призналась в клевете на него
Французская школьница, сообщившая своему отцу об оскорблении ислама учителем истории и географии Самюэлем Пати, из-за чего, в частности, тот вскоре был убит выходцем из Чечни, призналась следствию, что солгала, чтобы скрыть наказание за прогулы. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к суду. Эту информацию также сообщает The Independent со ссылкой на адвоката этой школьницы Мбеко Табула.
По данным издания, неназванная 13-летняя четвероклассница, у которой Пати вел историю, призналась следователям, что за 10 дней до убийства рассказала своему отцу о том, что учитель показывал на уроке оскорбляющие пророка Мухаммеда карикатуры, предложив перед этим ученикам-мусульманам уйти. Родителю она заявила, что была удалена на два дня с урока после того, как выразила протест в отношении оскорбления ислама, но на самом деле ее выгнали с занятия за постоянные прогулы и плохое поведение.
Девочка призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения. Кроме того, они уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза. В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела «расстроить родителей» истинной причиной своего удаления с урока. Однако в итоге она добавила, что была «вынуждена» солгать также под давлением своих одноклассников.
Адвокат семьи убитого Пати настаивает, что ее ложь была намеренной. Отец девочки, распространивший вдохновившее убийцу видео в интернете со своим возмущением якобы имевшей место демонстрацией мусульманам карикатур с Мухаммедом, выразил свое сожаление. Кроме того, он пояснил, что его дочь комплексовала по поводу лучших оценок своей сестры и искала повода объяснить свою неуспеваемость. Родственник девочки добавил, что не хотел своим видео спровоцировать убийство.
Самюэль Пати, преподаватель истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.