Роскачество оценило эффективность масок против вирусов
Ни одна маска не гарантирует 100%-ной защиты от вирусов, к такому выводу в результате совместного исследования пришли Роскачество и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).
«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Лучшие результаты показала маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ, она пропускает до 56,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Роскачества. Худшие результаты показала защитная маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, пропускная способность которой составляет 97,11%. Эта маска задержит менее 3% вирусов.
Достаточно высокий уровень эффективности одновременно против вирусов и бактерий показали медицинская маска CSVT, респиратор FFP2 без клапана Top Striker, многоразовые нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask. По мнению специалистов, тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, ни одна из протестированных не рекомендована к использованию.
Роскачество и ФМБА проверили медицинские маски и средства индивидуальной защиты 14 торговых марок четырех основных типов: медицинские одноразовые, тканевые многоразовые, нетканевые многоразовые и респираторы FFP2. Девять масок произведены в России, пять — в Китае. Они были закуплены в аптеках, интернет-магазинах и супермаркетах.