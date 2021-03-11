Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Роскачество оценило эффективность масок против вирусов

Ведомости

Ни одна маска не гарантирует 100%-ной защиты от вирусов, к такому выводу в результате совместного исследования пришли Роскачество и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Лучшие результаты показала маска гигиеническая лицевая (многоразовая) МД СТМ, она пропускает до 56,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Роскачества. Худшие результаты показала защитная маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, пропускная способность которой составляет 97,11%. Эта маска задержит менее 3% вирусов.

Достаточно высокий уровень эффективности одновременно против вирусов и бактерий показали медицинская маска CSVT, респиратор FFP2 без клапана Top Striker, многоразовые нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask. По мнению специалистов, тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, ни одна из протестированных не рекомендована к использованию.

Роскачество и ФМБА проверили медицинские маски и средства индивидуальной защиты 14 торговых марок четырех основных типов: медицинские одноразовые, тканевые многоразовые, нетканевые многоразовые и респираторы FFP2. Девять масок произведены в России, пять — в Китае. Они были закуплены в аптеках, интернет-магазинах и супермаркетах. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшее время

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных