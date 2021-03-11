Роскачество оценило эффективность масок против вирусов

Достаточно высокий уровень эффективности одновременно против вирусов и бактерий показали медицинская маска CSVT, респиратор FFP2 без клапана Top Striker, многоразовые нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask. По мнению специалистов, тканевые маски в целом имеют более низкую эффективность фильтрации, ни одна из протестированных не рекомендована к использованию.