Песков заявил о возможности дальше снимать коронавирусные ограничения
Эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать «ковидные» ограничения в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений, и, слава Богу, вот эта кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал Песков, отметив, что «каждый регион идет в своей траектории движения».
«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — пояснил пресс-секретарь президента динамику снятия коронавирусных ограничений, в частности разрешение массовых мероприятий в Крыму в честь годовщины присоединения полуострова к России. В остальных субъектах, в частности в Москве, запрет на них сохраняется.
По данным оперштаба на 16 марта, в России за сутки выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусом. Скончалось 459 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 360 823. Умерли за все время пандемии 90 734 человека. Этот уровень заболеваемости соответствует показателям сентября-октября 2020 г., после превышения которых был введен ряд ограничений. Впервые ниже 10 тыс. человек в сутки заболеваемость упала в начале марта.
Ряд введенных в октябре и ноябре ограничений, включая дистанционное обучение в вузах, обязательный домашний режим для уязвимых групп населения, а также запрет на работу общепита и развлекательных заведений ночью, уже отменен. Однако в Роспотребнадзоре 10 марта заявили, что оснований для отмены таких мер, как обязательный масочный режим в общественных местах, в ближайшее время пока нет.