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Песков заявил о возможности дальше снимать коронавирусные ограничения

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать «ковидные» ограничения в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений, и, слава Богу, вот эта кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал Песков, отметив, что «каждый регион идет в своей траектории движения».

«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — пояснил пресс-секретарь президента динамику снятия коронавирусных ограничений, в частности разрешение массовых мероприятий в Крыму в честь годовщины присоединения полуострова к России. В остальных субъектах, в частности в Москве, запрет на них сохраняется.

По данным оперштаба на 16 марта, в России за сутки выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусом. Скончалось 459 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 360 823. Умерли за все время пандемии 90 734 человека. Этот уровень заболеваемости соответствует показателям сентября-октября 2020 г., после превышения которых был введен ряд ограничений. Впервые ниже 10 тыс. человек в сутки заболеваемость упала в начале марта.

Ряд введенных в октябре и ноябре ограничений, включая дистанционное обучение в вузах, обязательный домашний режим для уязвимых групп населения, а также запрет на работу общепита и развлекательных заведений ночью, уже отменен. Однако в Роспотребнадзоре 10 марта заявили, что оснований для отмены таких мер, как обязательный масочный режим в общественных местах, в ближайшее время пока нет.

Ранее по теме: Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшее время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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