Песков заявил о возможности дальше снимать коронавирусные ограничения

«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — пояснил пресс-секретарь президента динамику снятия коронавирусных ограничений, в частности разрешение массовых мероприятий в Крыму в честь годовщины присоединения полуострова к России. В остальных субъектах, в частности в Москве, запрет на них сохраняется.