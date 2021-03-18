В Минтруде заявили о падении числа безработных в России ниже 2 млн

Три месяца назад, в январе 2021 г., согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные. В том же месяце президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7% согласно статистике 2019 г.