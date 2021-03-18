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В Минтруде заявили о падении числа безработных в России ниже 2 млн

Ведомости

Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн человек, заявилазамминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, передает ТАСС.

«Буквально пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется. На текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 млн человек», — сказала Мухтиярова, в то время как еще неделю назад глава Минтруда Антон Котяков заявлял о 2,1 млн. официально зарегистрированных безработных в России.

Три месяца назад, в январе 2021 г., согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные. В том же месяце президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7% согласно статистике 2019 г.

В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке, составленной на основе анализа открытых данных Роструда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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