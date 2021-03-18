В Минтруде заявили о падении числа безработных в России ниже 2 млн
Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн человек, заявилазамминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, передает ТАСС.
«Буквально пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется. На текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 млн человек», — сказала Мухтиярова, в то время как еще неделю назад глава Минтруда Антон Котяков заявлял о 2,1 млн. официально зарегистрированных безработных в России.
Три месяца назад, в январе 2021 г., согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные. В том же месяце президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7% согласно статистике 2019 г.
В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке, составленной на основе анализа открытых данных Роструда.