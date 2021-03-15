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Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

Ведомости

23% безработных жителей России заявили, что могут потратить на поиск новой работы меньше недели, прежде чем у них начнутся финансовые трудности. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Headhunter. В исследовании приняли участие 5,5 тыс. респондентов.

20% опрошенных считают, что их накоплений хватит на две недели, 15% – на полтора месяца. 11% россиян отметили, что их финансовой «подушки безопасности» хватит на три месяца, 4% — на полгода. 3% опрошенных заявили, что потеря работы не приведет к финансовым трудностям.

Аналитики отметили, что большинство участников опроса столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы. 39% опрошенных почувствовали серьезные трудности с деньгами, 44% заявили, что пока справляются, и 10% назвали их почти незаметными.

56% респондентов, которые не испытали трудности с деньгами при потере работы, имели сбережения. Еще 36% опрошенных избежать трудностей помогли родственники, 22% россиян при увольнении выплатили достойную компенсацию, 13% — временно работают на фрилансе.

После увольнения 23% россиян были вынуждены взять деньги в долг у родителей, 16% — у других родственников или друзей, 11% — оформили кредит в банке. 59% опрошенных после увольнения не брали деньги в долг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных