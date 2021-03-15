Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

20% опрошенных считают, что их накоплений хватит на две недели, 15% – на полтора месяца. 11% россиян отметили, что их финансовой «подушки безопасности» хватит на три месяца, 4% — на полгода. 3% опрошенных заявили, что потеря работы не приведет к финансовым трудностям.