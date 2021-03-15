Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю
20% опрошенных считают, что их накоплений хватит на две недели, 15% – на полтора месяца. 11% россиян отметили, что их финансовой «подушки безопасности» хватит на три месяца, 4% — на полгода. 3% опрошенных заявили, что потеря работы не приведет к финансовым трудностям.
Аналитики отметили, что большинство участников опроса столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы. 39% опрошенных почувствовали серьезные трудности с деньгами, 44% заявили, что пока справляются, и 10% назвали их почти незаметными.
56% респондентов, которые не испытали трудности с деньгами при потере работы, имели сбережения. Еще 36% опрошенных избежать трудностей помогли родственники, 22% россиян при увольнении выплатили достойную компенсацию, 13% — временно работают на фрилансе.
После увольнения 23% россиян были вынуждены взять деньги в долг у родителей, 16% — у других родственников или друзей, 11% — оформили кредит в банке. 59% опрошенных после увольнения не брали деньги в долг.