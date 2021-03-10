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В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России до 2,1 млн

Ведомости

Число безработных в России снижается, на сегодняшний день их число составляет 2,1 млн, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы.

«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек», — цитирует «РИА Новости» Котякова.

В начале февраля в пресс-службе Минтруда заявили, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек.

В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?» на основе анализа открытых данных Роструда.

Ранее по теме: Более половины безработных не смогли трудоустроиться в 2020 году, подсчитали эксперты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных