В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России до 2,1 млн

В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?» на основе анализа открытых данных Роструда.