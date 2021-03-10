В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России до 2,1 млн
Число безработных в России снижается, на сегодняшний день их число составляет 2,1 млн, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы.
«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек», — цитирует «РИА Новости» Котякова.
В начале февраля в пресс-службе Минтруда заявили, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек.
В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?» на основе анализа открытых данных Роструда.