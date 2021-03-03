Более половины безработных не смогли трудоустроиться в 2020 году, подсчитали эксперты

Одной из существенных мер поддержки безработных помимо возможности встать на учет онлайн в 2020 г. стало именно повышение размеров пособий по безработице, отмечают эксперты. В апреле максимальный размер пособия по безработице подняли с 8000 до 12 130 руб., а в мае увеличили нижний порог с 1500 до 4500 руб. В конце 2020 г. эти меры отменили. ­«Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально безработные – они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу сложно», – пояснил «Ведомостям» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.