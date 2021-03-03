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Более половины безработных не смогли трудоустроиться в 2020 году, подсчитали эксперты

Центры занятости переориентировались на денежные выплаты вместо помощи с работой
Анастасия Беляева
Максим Стулов / Ведомости

Только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы представили эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?» на основе анализа открытых данных Роструда.

По мнению авторов исследования, госструктуры не слишком эффективно помогали людям искать работу, зато выполнили функцию социальной поддержки путем распределения установленных правительством выплат. Опрошенные «Ведомостями» специалисты отмечают, что повышение пособий в 2021 г. могло бы ускорить восстановление российского рынка труда.

Одной из существенных мер поддержки безработных помимо возможности встать на учет онлайн в 2020 г. стало именно повышение размеров пособий по безработице, отмечают эксперты. В апреле максимальный размер пособия по безработице подняли с 8000 до 12 130 руб., а в мае увеличили нижний порог с 1500 до 4500 руб. В конце 2020 г. эти меры отменили. ­«Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально безработные – они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу сложно», – пояснил «Ведомостям» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных