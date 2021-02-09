Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России

«В прошлом году, начиная с августа, численность безработных граждан снизилась на 400 тыс. человек. По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан). Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек», — сказали в Минтруде, добавив, что этот показатель на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года.