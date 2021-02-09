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Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России

Ведомости

Число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«В прошлом году, начиная с августа, численность безработных граждан снизилась на 400 тыс. человек. По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан). Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек», — сказали в Минтруде, добавив, что этот показатель на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года.

Наиболее уязвимой категорией граждан на рынке труда являются безработные без профессионального образования, поэтому одной из ключевых мер наряду с субсидированием занятости станет обучение таких соискателей.

«Как показывает статистика, доля этой категории граждан составляет 60,5% в общей численности официально зарегистрированных в центре занятости безработных», — добавили в Минтруде.

Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено переобучение. Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тыс. человек, подчеркнули в ведомстве. Еще около 54 тыс. человек смогут пройти переподготовку, программы которой будут формироваться по уже имеющимся и перспективным вакансиям.

«Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики. Субъектами Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости», — резюмировали в министерстве.

17 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что в 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. На следующий день Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных