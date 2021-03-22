Все запущенные с Байконура 38 спутников выведены на орбиту
Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура, при помощи разгонного блока «Фрегат» вывела на целевую орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и еще 37 аппаратов, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Всего отделены КА [космический аппарат] CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки», — цитирует ТАСС Рогозина.
Южнокорейский спутник CAS500-1 является основной нагрузкой ракеты. Также Союз-2.1а» выведет на орбиты японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, саудовский аппарат для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники Технического университета Берлина и НИУ ВШЭ и другие. Аппараты выведут на три солнечно-синхронные орбиты, говорится в сообщении Роскосмоса.
Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Рогозин сообщал ТАСС, что перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании «Главкосмос пусковые услуги», проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат».
По данным госкорпорации, особенность данного запуска заключается в использовании системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием. Эта система была разработана в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина. Ее планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников.
Ракета впервые стартовала в обновленной цветовой гамме. Вместо традиционной серо-оранжевой теперь она бело-синяя, как и «Восток», на которой 60 лет назад в космос полетел Юрий Гагарин.