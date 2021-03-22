Все запущенные с Байконура 38 спутников выведены на орбиту

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Рогозин сообщал ТАСС, что перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании «Главкосмос пусковые услуги», проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат».