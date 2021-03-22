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Все запущенные с Байконура 38 спутников выведены на орбиту

Ведомости

Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура, при помощи разгонного блока «Фрегат» вывела на целевую орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и еще 37 аппаратов, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Всего отделены КА [космический аппарат] CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки», — цитирует ТАСС Рогозина.

Южнокорейский спутник CAS500-1 является основной нагрузкой ракеты. Также Союз-2.1а» выведет на орбиты японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, саудовский аппарат для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники Технического университета Берлина и НИУ ВШЭ и другие. Аппараты выведут на три солнечно-синхронные орбиты, говорится в сообщении Роскосмоса.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Рогозин сообщал ТАСС, что перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании «Главкосмос пусковые услуги», проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат».

По данным госкорпорации, особенность данного запуска заключается в использовании системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием. Эта система была разработана в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина. Ее планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников.

Ракета впервые стартовала в обновленной цветовой гамме. Вместо традиционной серо-оранжевой теперь она бело-синяя, как и «Восток», на которой 60 лет назад в космос полетел Юрий Гагарин.

Ранее по теме: Ракета «Союз» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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