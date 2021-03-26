Мантуров оценил сроки появления коммерческих электросамолетов
Оснащенные электродвигателями коммерческие самолеты могут появиться в России к 2030 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантуров.
«Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где-то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше», — сказал Мантуров журналистам.
При этом он подчеркнул: развитие направления электросамолетов зависит от многих факторов, таких как эксплуатация, инфраструктура, цена изготовления и типов самолетов.
«Мы движемся сегодня где-то в ногу, а где-то даже с опережением других наших зарубежных коллег. Я считаю, что какой-то летательный аппарат электрический к 2030 году получит свое коммерческое применение», — отметил Мантуров.
24 марта заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что первый созданный в России электросамолет будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, который должен состояться в период с 21 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.
В феврале в Новосибирске прошел наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе пассажирского самолета Як-40. Он был оснащен электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, созданным компанией «Суперокс» в рамках контракта с ФПИ.