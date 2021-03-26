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Мантуров оценил сроки появления коммерческих электросамолетов

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Оснащенные электродвигателями коммерческие самолеты могут появиться в России к 2030 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантуров.

«Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где-то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше», — сказал Мантуров журналистам.

При этом он подчеркнул: развитие направления электросамолетов зависит от многих факторов, таких как эксплуатация, инфраструктура, цена изготовления и типов самолетов.

«Мы движемся сегодня где-то в ногу, а где-то даже с опережением других наших зарубежных коллег. Я считаю, что какой-то летательный аппарат электрический к 2030 году получит свое коммерческое применение», — отметил Мантуров.

24 марта заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что первый созданный в России электросамолет будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, который должен состояться в период с 21 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.

В феврале в Новосибирске прошел наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе пассажирского самолета Як-40. Он был оснащен электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, созданным компанией «Суперокс» в рамках контракта с ФПИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных