Путин пообещал подумать над созданием блога

«Для того, чтобы быть успешным блогером, нужно быть харизматичным, нужно иметь уникальный опыт, нужно уметь им делиться. И вот, кстати, у нас пример такой есть. Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный блогер», — сказал педагог.