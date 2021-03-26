Путин пообещал подумать над созданием блога
Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», пообещал подумать над созданием собственного блога. С таким предложением к нему обратился учитель Андрей Федотов, который сам ведет блог о школьной жизни.
«Для того, чтобы быть успешным блогером, нужно быть харизматичным, нужно иметь уникальный опыт, нужно уметь им делиться. И вот, кстати, у нас пример такой есть. Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный блогер», — сказал педагог.
«Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно», — ответил на это Путин.
Президент также поддержал предложение Федотова развивать компетентность учителей в социальных сетях, потому что сейчас они дистанцировались от этого. Подобные изменения, по мнению преподавателя, помогут его коллегам быть «на одной волне» с учениками.
«Что касается вашей инициативы и обращения к коллегам, я ее поддерживаю, потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить», — заявил Путин.
Ранее в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что глава государства не пользуется социальными сетями. При этом в июне 2019 г. ТАСС со ссылкой на Пескова сообщил, что Путин пользуется интернетом, но не «живет» в нем, как поколение людей младше 25 лет.