Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Путин пообещал подумать над созданием блога

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», пообещал подумать над созданием собственного блога. С таким предложением к нему обратился учитель Андрей Федотов, который сам ведет блог о школьной жизни.

«Для того, чтобы быть успешным блогером, нужно быть харизматичным, нужно иметь уникальный опыт, нужно уметь им делиться. И вот, кстати, у нас пример такой есть. Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный блогер», — сказал педагог.

«Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно», — ответил на это Путин.

Президент также поддержал предложение Федотова развивать компетентность учителей в социальных сетях, потому что сейчас они дистанцировались от этого. Подобные изменения, по мнению преподавателя, помогут его коллегам быть «на одной волне» с учениками.

«Что касается вашей инициативы и обращения к коллегам, я ее поддерживаю, потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить», — заявил Путин.

Ранее в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что глава государства не пользуется социальными сетями. При этом в июне 2019 г. ТАСС со ссылкой на Пескова сообщил, что Путин пользуется интернетом, но не «живет» в нем, как поколение людей младше 25 лет.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии у Путина социальных сетей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных