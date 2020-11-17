Песков заявил об отсутствии у Путина социальных сетей

Так он прокомментировал публикации в соцсетях от имени президента России с оскорбительными высказываниями в адрес лидеров других государств и народов, в частности, фразу о том, что немцы слепо пойдут за канцлером Германии Ангелой Меркель, как шли за Адольфом Гитлером. Эту публикацию Песков назвал «абсолютной чушью».