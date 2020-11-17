Песков заявил об отсутствии у Путина социальных сетей
Президент России Владимир Путин не зарегистрирован в социальных сетях, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», – сказал Песков.
Так он прокомментировал публикации в соцсетях от имени президента России с оскорбительными высказываниями в адрес лидеров других государств и народов, в частности, фразу о том, что немцы слепо пойдут за канцлером Германии Ангелой Меркель, как шли за Адольфом Гитлером. Эту публикацию Песков назвал «абсолютной чушью».
Он призвал европейских журналистов не верить таким публикациям. «Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации», – подчеркнул Песков.
В июне 2019 г. ТАСС со ссылкой на Пескова сообщил, что Путин пользуется интернетом, но не «живет» в нем, как поколение людей младше 25 лет.