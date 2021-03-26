КС Армении счел неконституционным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 г. предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста. Адвокаты Кочаряна заявили о сфабрикованности обвинений, считая их политическим преследованием. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью «свержение конституционного строя» в Конституционном суде.