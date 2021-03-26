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КС Армении счел неконституционным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Ведомости

Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК «свержение конституционного строя», по которой судят бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов Кочаряна Элину Саакову.

«КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя», — сказала Саакова, пояснив, что это решение означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье «свержение конституционного строя» должно быть прекращено.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 г. предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста. Адвокаты Кочаряна заявили о сфабрикованности обвинений, считая их политическим преследованием. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью «свержение конституционного строя» в Конституционном суде.

Кочаряна также обвиняют в превышении должностных полномочий на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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