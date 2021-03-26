КС Армении счел неконституционным уголовное преследование экс-президента Кочаряна
Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК «свержение конституционного строя», по которой судят бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов Кочаряна Элину Саакову.
«КС Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя», — сказала Саакова, пояснив, что это решение означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье «свержение конституционного строя» должно быть прекращено.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 г. предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста. Адвокаты Кочаряна заявили о сфабрикованности обвинений, считая их политическим преследованием. Кочарян и один из судей первой инстанции оспорили статью «свержение конституционного строя» в Конституционном суде.
Кочаряна также обвиняют в превышении должностных полномочий на основании жалобы предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.