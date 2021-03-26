Власти Новгородской области назвали причину утечки нефтепродуктов
Причиной разлива нефтепродуктов в реке Волхов на участке около Великого Новгорода стала утилизация старого судна. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Оперативно удалось выявить и предполагаемое место утечки – территория организации «Речной порт», расположенной на улице Береговой микрорайона Деревяницы. Оказалось, что на площадке порта еще зимой начали распиливать старое судно. Двигатель и другие механизмы, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. Зимой нефтепродукты замерзли, с приходом весны начали таять вместе со снегом», — говорится в сообщении.
В главном управлении МЧС России по Новгородской области сообщили, что протяженность розлива нефтепродуктов ориентировочно составляет 20 км, шириной до 15 м. Спасатели установили боновое заграждение длиной 80 м.
Для ликвидации последствий происшествия задействовано 114 человек и 36 единиц техники.
Информация о разливе нефтепродуктов распространилась ранее сегодня в социальных сетях. В сообщениях упоминалось, что разлив виднеется в районе микрорайона Кречевицы-Слутка.