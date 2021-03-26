Власти Новгородской области назвали причину утечки нефтепродуктов

«Оперативно удалось выявить и предполагаемое место утечки – территория организации «Речной порт», расположенной на улице Береговой микрорайона Деревяницы. Оказалось, что на площадке порта еще зимой начали распиливать старое судно. Двигатель и другие механизмы, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. Зимой нефтепродукты замерзли, с приходом весны начали таять вместе со снегом», — говорится в сообщении.