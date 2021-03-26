Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Совбез одобрил проект основ политики в области международной информбезопасности

Ведомости

Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности, следует из заявления секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованного на сайте Кремля.

«Сегодня Совет Безопасности России под председательством президента Российской Федерации В.В.Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», — говорится в тексте заявления по итогам заседания Совета безопасности.

В документе, по словам Патрушева, актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации и обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости.

«Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий», — отметил Патрушев.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза, информационно-коммуникационные технологии все шире используются в террористических и экстремистских целях, в частности для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников.

Документ в ближайшее время будет представлен на утверждение президенту России Владимиру Путину, а затем опубликован.

Ранее по теме: Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных