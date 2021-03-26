Совбез одобрил проект основ политики в области международной информбезопасности
Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности, следует из заявления секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованного на сайте Кремля.
«Сегодня Совет Безопасности России под председательством президента Российской Федерации В.В.Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», — говорится в тексте заявления по итогам заседания Совета безопасности.
В документе, по словам Патрушева, актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации и обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.
Цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости.
«Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий», — отметил Патрушев.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза, информационно-коммуникационные технологии все шире используются в террористических и экстремистских целях, в частности для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников.
Документ в ближайшее время будет представлен на утверждение президенту России Владимиру Путину, а затем опубликован.